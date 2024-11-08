Назван новый участник юбилейного фестиваля «Воздух Карелии»

На юбилейном фестивале «Воздух Карелии» (6+) выступит коллектив «Лабов'Sky Jam» - трибьют «Гражданской Обороны».

Музыканты, исполняющие композиции советской и российской рок-группы «ГрОб», основали проект в 2016 году. Коллектив чтит память Егора Летова и продолжает нести его творчество в массы.

В 2025 году на фестивале в Петрозаводске выступят «АлисА», «Ария», «Три Дня Дождя», Игорь Растеряев, «Ундервуд», «Слот», «Бригадный Подряд», RammProject, «Виктор», «Кирпичи», Helvegen и другие.

Фестиваль пройдет 12-15 июня на поле аэродрома «Пески». «Воздух Карелии» проводится при поддержке главы Карелии и компании Politek. // фото предоставлено организаторами