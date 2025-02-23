23 февраля 2025, 14:03
В Финляндии высказались об открытии границы с Россией
Министр обороны Суоми назвал нереалистичным открытие границы в настоящий момент
В настоящее время открытие границы между Россией и Финляндией выглядит нереалистичным. Об этом рассказал министр обороны Суоми Антти Хяккянен, его слова приводит издание Keskisuomalainen.
По словам чиновника, у России якобы «есть стремление продолжать направлять потоки мигрантов в Финляндию», о котором известно финским властям.
Хяккянен отметил, что Финляндия вынуждена относиться серьезно к вопросам общей безопасности. Это касется, в том числе, вопроса границ.
Как считает чиновник, «если Россия действительно стремится к взаимодействию с соседями, ей необходимо сначала изменить свое поведение». // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo