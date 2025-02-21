21 февраля 2025, 18:14
Финский суд оштрафовал мужчину за вывоз снегохода в Россию
Вывоз снегохода в Россию обошелся финну в 930 евро: он обошел санкции
Уездный суд Кайнуу (Финляндия) признал мужчину виновным в нарушении антироссийских санкций. Инцидент произошел в марте 2023 года, когда подозреваемый вывез снегоход в Россию через контрольно-пропускной пункт Вартиус, передает Yle.fi.
Суд установил, что мужчина нарушил пункт санкций, запрещающий вывоз в РФ «специальных транспортных средств для перевозки менее десяти человек по снегу». В результате он был приговорен к 30 суточным штрафам, которые с учетом его доходов составили 930 евро.
Подозреваемый не оспаривал свою вину и признал факт нарушения. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. // фото: freepik.com