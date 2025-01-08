В Финляндии стали топить новогодние елки в озерах

Жители Финляндии начали избавляться от новогодних елок, затапливая их в водоемах. По мнению ученых, такой метод утилизации праздничных деревьев поможет улучшить качество воды и укрепить популяции рыб. Об этом пишут СМИ со ссылкой на финское агентство Yle.

Сообщается, что Финский центр окружающей среды уже затопил около 1500 новогодних елок в озере Сайма в Лаппеенранте. Деревья погружали в воду от 6 до 8 штук на глубину около 2 метров. Чтобы они не вспыли, специалисты использовали груз, создавая подводный древесный парк.

Ученые выяснили, что такая практика благоприятно сказывается на водной среде, помогает укрепить популяции водных обитателей. На коре елей могут развиваться микробы, бактерии, водоросли и грибы, которыми питается водная флора и фауна. При этом, по словам биологов, елки в водоемах не разлагаются сотни лет, превращаясь в природные «углеродные хранилища», которые снижают количество углекислого газа в атмосфере. // Фото: h9images / Freepik