В Финляндии сократили срок карантина по коронавирусу до 10 суток

Специалисты ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии THL рекомендовали уменьшить сроки карантина для людей, которые подверлись риску заражения COVID-19. Издание Yle пишет, что изоляцию уменьшили на четыре дня.

Раньше в Финляндии нужно было на две недели уходить на самоизоляцию в случае контакта с зараженным. С понедельника, 2 августа, карантин вместо 14 дней составляет всего 10.

В THL сообщили, что получена новая информация. Согласно свежим данным, более короткий карантин достаточен для профилактики заражений. Его также можно снять, когда тест на коронавирус отрицательный после шести дней изоляции. // Фото: Tiina Jutila / Yle