30 июля 2021, 17:37
Финляндия

Финские власти с полицией ищут зараженных ковидом россиян

Приезжающие в Финляндию граждане РФ порой дают неверные контактные данные

Гости из России далеко не всегда сообщают достоверные контактные данные, пересекая финскую границу. Если не получается отследить местонахождение зараженного коронавирусом, сотрудники органов здравоохранения обращаются в полицию за помощью, пишет Yle.

Прибывающий из России человек на границе должен пройти коронатест. Но некоторые сдавшие анализ сообщают неправильные контактные данные. В здравоохранительном округе Кюменлааксо заявили, что местонахождение ряда россиян сложно отследить.

По словам главного административного врача округа Кари Кристери, порой у него опускаются руки.

«Результат взятого на границе анализа готов только на следующий день, когда человек уже находится на месте проживания. Коронавирус никуда не исчезает после теста – он вместе с инфицированным попадает на территорию Финляндии. Поэтому добровольный карантин и прохождение второго теста значительно важнее, чем тестирование на границе», - пояснил он.

Положительные тесты на коронавирус у путешественников бывают регулярно. Но часто потом инфицированных не могут найти.

Порой из номера телефона выпадает цифра, из-за плохого почерка нельзя понять, что написано. Или гости сообщают только российский номер, но телефон из-за дорогого роуминга отключают.

Многие почему-то указывают Ваалимаа как постоянное место проживания, хотя там не живут. В подобных случаях приходится подключать к поискам полицию. // Фото: Pyry Sarkiola / Yle

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Метки: 
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