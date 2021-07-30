Финские власти с полицией ищут зараженных ковидом россиян

Гости из России далеко не всегда сообщают достоверные контактные данные, пересекая финскую границу. Если не получается отследить местонахождение зараженного коронавирусом, сотрудники органов здравоохранения обращаются в полицию за помощью, пишет Yle.

Прибывающий из России человек на границе должен пройти коронатест. Но некоторые сдавшие анализ сообщают неправильные контактные данные. В здравоохранительном округе Кюменлааксо заявили, что местонахождение ряда россиян сложно отследить.

По словам главного административного врача округа Кари Кристери, порой у него опускаются руки.

«Результат взятого на границе анализа готов только на следующий день, когда человек уже находится на месте проживания. Коронавирус никуда не исчезает после теста – он вместе с инфицированным попадает на территорию Финляндии. Поэтому добровольный карантин и прохождение второго теста значительно важнее, чем тестирование на границе», - пояснил он.

Положительные тесты на коронавирус у путешественников бывают регулярно. Но часто потом инфицированных не могут найти.

Порой из номера телефона выпадает цифра, из-за плохого почерка нельзя понять, что написано. Или гости сообщают только российский номер, но телефон из-за дорогого роуминга отключают.

Многие почему-то указывают Ваалимаа как постоянное место проживания, хотя там не живут. В подобных случаях приходится подключать к поискам полицию. // Фото: Pyry Sarkiola / Yle