Плату за детский сад в Финляндии снизят или отменят вовсе

Муниципальная оплата дошкольного образования в Финляндии снизится с 1 августа. Она зависит от числа детей в семье и доходов их родителей. Пределы этих доходов повысили, сообщает Yle.

На 31 процент выросли пределы доходов, на которых основывается плата за дошкольное образование. Так что дети из примерно 20 тысяч семей смогут теперь посещать садик бесплатно.

Стоимость услуг больше всего снизили родителей, которые имеют низкий и средний доход.

Уменьшилась и плата за дошкольное образование второго ребенка. Если раньше она составляла 50 процентов от платы за самого младшего в семье, то теперь равна 40 процентам.

Целью изменений является улучшение занятости взрослых и повышение доли детей, участвующих в дошкольном образовании. // Фото: Tiina Jutila / Yle