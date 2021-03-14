В Финляндии предложили упростить получение вида на жительство

Председатель партии Центр, министр науки и культуры Анника Саарикко считает нужным, чтобы в Финляндию прибывало порядка 10 000 трудовых мигрантов ежегодно. Об этом сообщает новостная служба Yle со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Как сообщается, министр призывает пересмотреть отношение к трудовой миграции и решить проблемы, связанные с оформлением ВНЖ для людей, переезжающих в Финляндию по работе.

По мнению Саарикко, главной проблемой Финляндии в будущем является рост демографической нагрузки на трудоспособное население.

Саарикко хочет, чтобы правительство рассмотрело вопросы иммиграции на промежуточных переговорах по бюджетным рамкам, которые состоятся в апреле. // Фото: viktor-tsoy.com