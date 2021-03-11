11 марта 2021, 18:25
Финляндия

Финляндия продлила ограничения на въезд

Граница с Суоми останется под замком из-за коронавируса до середины апреля

Власти Финляндии продлили до 17 апреля ограничения на въезд в страну. Причина в пандемии коронавируса. Ограничения касаются  внутренних границ и внешней границы, передает Yle. Въезд ограничен для всех стран Шенгенской зоны, за исключением Исландии.

Подчеркивается, в действующие антиковидные ограничения внесены изменения, вступающие в силу с 19 марта.

Попасть в Суоми можно будет при наличии веской причины. Справка об отрицательном тесте на ковид не даст права въезда. Власти призывают жителей не выезжать за пределы страны без особой необходимости. (фото caoinform.moscow)

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пандемия
Финляндия
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въезд