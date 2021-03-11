Финляндия продлила ограничения на въезд

Власти Финляндии продлили до 17 апреля ограничения на въезд в страну. Причина в пандемии коронавируса. Ограничения касаются внутренних границ и внешней границы, передает Yle. Въезд ограничен для всех стран Шенгенской зоны, за исключением Исландии.

Подчеркивается, в действующие антиковидные ограничения внесены изменения, вступающие в силу с 19 марта.

Попасть в Суоми можно будет при наличии веской причины. Справка об отрицательном тесте на ковид не даст права въезда. Власти призывают жителей не выезжать за пределы страны без особой необходимости. (фото caoinform.moscow)