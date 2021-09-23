В Финляндии предложили разрешить въезд привитым «Спутником V»

В Финляндии призвали разрешить въезд в Финляндию без тестирования на коронавирус привитым «Спутником V» людям. С таким заявлением выступил Национальный институт здравоохранения и социального развития страны.

«Если вакцинация «Спутником» не будет одобрена, это вызовет значительное давление в точках въезда на восточной (российской) границе. Кроме того, в неловком положении оказываются люди, привитые «Спутник V», которые много путешествуют»,

– цитирует заявление института РИА «Новости».

По мнению финских ученых, российская вакцина эффективна и безопасна так же, как и одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины AstraZeneca и Jansen. // Фото: bearinthenorth