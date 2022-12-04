В Финляндии объяснили стремление вступить в НАТО

Ядерная риторика России якобы побудила Финляндию подать заявку на вступление в НАТО. Такую позицию озвучил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто японскому агентству Kyodo.

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России»,

- цитирует «Лента» финского политика.

По словам главы МИД, «ситуация с безопасностью в Европе» изменилась после начала российской специальной военной операции. Как утверждает финский политик, страна задумалась, «как реагировать» и «где получить поддержку», если возникнет угроза применения ядерного и химического оружия. Это стало основным фактором решения вступить в североатлантический альянс, подчеркнул Хаависто.

Финляндия вместе со Швецией в мае подали заявку на присоединение к НАТО. Процесс вступления в альянс требует ратификации всеми членами. Турция и Венгрия еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к блоку. // фото unsplash.com