04 декабря 2022, 13:13
Финляндия

В Финляндии объяснили стремление вступить в НАТО

Пекка Хаависто объяснил заявку страны в альянс «ядерными угрозами России»

Ядерная риторика России якобы побудила Финляндию подать заявку на вступление в НАТО. Такую позицию озвучил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто японскому агентству Kyodo.  

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России»,

- цитирует «Лента» финского политика.

По словам главы МИД, «ситуация с безопасностью в Европе» изменилась после начала российской специальной военной операции. Как утверждает финский политик, страна задумалась, «как реагировать» и «где получить поддержку», если возникнет угроза применения ядерного и химического оружия. Это стало основным фактором решения вступить в североатлантический альянс, подчеркнул Хаависто.

Финляндия вместе со Швецией в мае подали заявку на присоединение к НАТО. Процесс вступления в альянс требует ратификации всеми членами. Турция и Венгрия еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к блоку. // фото unsplash.com

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Швеция