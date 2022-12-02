Население Финляндии увеличилось на 13 тысяч человек

Официально в Финляндии на конец октября проживало 5 561 309 человек. За первые десять месяцев 2022 года жителей в Суоми стало больше на 13 068 человек, пишет портал 47news. Такие предварительные данные приводит Статистическое управление страны.

Значительный рост населения объяснили миграционным приростом. Въезд населения иных стран в Финляндию превысил эмиграцию. Активно постоянное население наших соседей стало увеличиваться в конце мая - начале июня, но основной рост был отмечен в сентябре и октябре.

Граница между Россией и Финляндией для туристов закрылась 30 сентября. Приехать в европейскую страну можно по ограниченному количеству обстоятельств.

В Карелии же, напротив, население продолжает сокращаться. На 1 сентября в республике проживали 599,7 тысячи человек. С начала года население сократилось на 3,4 тысячи человек. // фото unsplash.com