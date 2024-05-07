В Финляндии назвали условие открытия границы с Россией

Если закон о беженцах примут в Финляндии, то границу с Россией могут открыть. Такую возможность допустил финский министр обороны Антти Хяккянен.

«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый «закон о возвращении»,

- сказал министр изданию Etelä-Saimaa. Слова финского политика приводит сегодня издание ТАСС.

Новый закон еще дорабатывают. Через 1-2 недели он может поступить в парламент.

В законопроекте речь идет о принудительном выдворении, позволяющем отказывать беженцам на границе в предоставлении убежища.

В апреле финские власти решили оставить пропускные пункты на границе с Россией закрытыми бессрочно из-за неконтролируемого прибытия беженцев из третьих стран. // фото freepik.com/ Natanaelgintin