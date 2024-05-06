06 мая 2024, 13:02
Финны заявили о готовности к долгосрочному кризису с Россией
Финляндия нарастила производство боеприпасов в 10 раз
По словам замначальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны Микко Хейсканена, Финляндия должна быть готова к затяжному кризису в отношениях с РФ. Его слова приводит издание Financial Times.
Хейсканен отметил, что сейчас страна производит примерно в 10 раз больше снарядов, чем пять лет назад. При этом он заявил, что Финляндия не находится в состоянии военной экономики.
- Нам нужно быть готовыми к долгосрочному кризису в отношениях с Россией,
- сказал замначальника штаба.
Он также отметил, что сейчас финны проверяют готовность и планы стратегических партнеров страны.
Ранее Финляндия предложила союзникам по НАТО построить на территории страны предприятие по производству взрывчатых веществ. // фото: pexels.com