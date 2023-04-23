В экзамен на права включили правила использования электросамокатов

МВД России внесло изменения в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств, сообщает ТАСС. В них включены правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В МВД пояснили, что изменение экзаменационных задач связано с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года.

Изменения также касаются применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена») в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).

В настоящее время актуальные вопросы экзаменационных задач размещены на официальном сайте МВД России. // Фото: jcomp / Freepik