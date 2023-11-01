В двух парках Петрозаводска стало светлее

Гораздо светлее стало в парках Лососинский и Побережный, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. МУП «Петрозаводские энергетические системы» модернизировало систему освещения.

Подходы к благоустроенным в этом году территориям теперь освещены. На спуске к Побережному парку и площадке для выгула собак в Лососинском парке установили опоры освещения. Их высота составляет от семи до девяти метров.

Мощность светодиодных светильников - от 50 до 70 ватт. Также смонтировали новую воздушную линию. // фото: «Петрозаводск говорит»