В двух микрорайонах Петрозаводска временно отключат электричество

На следующей неделе в двух микрорайонах Петрозаводска пройдут отключения электроэнергии. Это коснется потребителей, проживающих на Древлянке и в Зимнике, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С 22 по 26 марта с 10.00 до 16.00 будет приостановлено электроснабжение Зимника. 24 марта в период с 10.00 до 16.00 энергетики отключат дома №№ 11-21 на Чистой улице.

Временные отключения связаны с работами на объектах «Прионежской сетевой компании». Фото sterhluki.ru