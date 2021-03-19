19 марта 2021, 19:41
В двух микрорайонах Петрозаводска временно отключат электричество
Неудобства для потребителей Древлянки и Зимника вызваны плановыми работами на сетях
На следующей неделе в двух микрорайонах Петрозаводска пройдут отключения электроэнергии. Это коснется потребителей, проживающих на Древлянке и в Зимнике, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
С 22 по 26 марта с 10.00 до 16.00 будет приостановлено электроснабжение Зимника. 24 марта в период с 10.00 до 16.00 энергетики отключат дома №№ 11-21 на Чистой улице.
Временные отключения связаны с работами на объектах «Прионежской сетевой компании». Фото sterhluki.ru