Назван «Педагог года» в Петрозаводске

В Петрозаводске завершился городской этап конкурса «Педагог года». Победителям были вручены награды, сообщает пресс-служба мэрии.

Обладателем титула «Учитель года» городского конкурса «Педагог года – 2021» стала Татьяна Цыплухина, учитель немецкого и английского языков Лицея №40. Сильнейшей в номинации «Воспитатель года» признана воспитатель детского сада №99 Вероника Фиофилова. В категории «Специалист в области воспитания» победила Екатерина Рогульчик, педагог-организатор средней школы №8 имени Н.Г. Варламова.

- Ученик в центре внимания каждого из нас, каждого учителя. Я посвящаю свою победу моим ученикам. Если не для них, то ради кого мы здесь все собрались, - сказала Татьяна Цыплухина.

Всего в конкурсе в этом году приняли участие 24 педагога. Фото мэрии Петрозаводска