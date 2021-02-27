В ДТП с автобусом Петрозаводск-Петербург погиб гражданин Таджикистана

В ДТП с участием автобуса, следовавшего из Петрозаводска в Санкт-Петербург, погиб 37-летний гражданин Таджикистана. Он ехал в автомобиле «Дэу Нексия», с которым столкнулся автобус, сообщает 47news.

По данным издания, 26-летний водитель иномарки находится в крайне тяжелом состоянии.

В автобусе ехали 19 пассажиров. Никто из них не пострадал. Людей доставили в пункт назначения другим автобусом.

Напомним, рейсовый автобус Петрозаводск-Санкт-Петербург попал в аварию на 74-м километре трассы «Кола» в 9 часов вечера 26 февраля. Автобус МАЗ столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия», который выехал на встречную полосу. Фото источника