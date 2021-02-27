27 февраля 2021, 13:01
Центральный рынок в Петрозаводске эвакуировали
Полиция проведет проверку после ложного сообщения о минировании
В Петрозаводске сегодня днем были эвакуированы посетители и персонал Центрального рынка. Об этом с места событий сообщает журналист портала «Петрозаводск говорит».
В полицию поступило сообщение о том, что на рынке заложена бомба. Стражи порядка обследовали помещения и не нашли никаких следов взрывчатых веществ.
По факту телефонного терроризма полицией будет проведена проверка.