Центральный рынок в Петрозаводске эвакуировали

В Петрозаводске сегодня днем были эвакуированы посетители и персонал Центрального рынка. Об этом с места событий сообщает журналист портала «Петрозаводск говорит».

В полицию поступило сообщение о том, что на рынке заложена бомба. Стражи порядка обследовали помещения и не нашли никаких следов взрывчатых веществ.

По факту телефонного терроризма полицией будет проведена проверка.