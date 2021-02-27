Двух пьяных водителей поймали на одной улице в Медвежьегорске

В Медвежьегорске минувшей ночью инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем двух нетрезвых водителей. Оба происшествия случились на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Так, в 3 часа ночи был остановлен автомобиль «Рено Меган». Проверка показала, что 40-летний мужчина, сидевший за рулем, был пьян. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Теперь ему придется понести более тяжкое наказание в соответствии с уголовным кодексом.

В 6 утра пьяным за рулем попался водитель автомобиля «Джили». Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Судьбу автомобилистов решит суд. Фото ГИБДД Карелии