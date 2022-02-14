В дом в Карелии ворвались пятеро и требовали отдать наркотики

Пятерых жителей Петрозаводска уличили в покушении на хищение наркотиков и в грабеже. Они отправились за запрещенными веществами в поселок Заозерье, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчины знали, что наркотики хранит у себя дома житель этого населенного пункта. Они приехали в поселок, зашли к мужчине под надуманным предлогом и стали требовать отдать «дурь».

Злоумышленники применяли насилие, но потерпевший дал им отпор. Тогда нападавшие забрали 28 тысяч рублей и скрылись.

Когда стали расследовать это уголовное дело, выяснилось, что дома у жертвы действительно были наркотические вещества. Мужчину осудили за это. Теперь будут судить и напавших на него. // Фото: Pavlofox/pixabay.com