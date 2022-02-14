Молодой житель Карелии пытался убить своего отчима

В Кеми возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 10 февраля мужчина, будучи пьяным, напал в квартире на своего отчима, избил его и попытался задушить. Довести дело до конца он не смог, поскольку защищать мужа бросилась его супруга, а сам потерпевший оказал активное сопротивление.

12 февраля суд принял решение арестовать молодого человека. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства совершенного преступления. Фото источника