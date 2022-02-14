В Петрозаводске два дома остались без холодной воды

Сегодня в 11:30 произошла авария на сетях компании ПКС – Водоканал на улице Калинина. В результате ЧП жители домов № 43, 43 А остались без холодной воды.

Как сообщил диспетчер компании корреспонденту новостного портала «Петрозаводск говорит», на месте бригада ремонтников занимается устранением последствий прорыва водопровода.

Кроме того, местных жителей обеспечат привозной водой. Машина с цистерной в эти минуты уже должна подъехать к месту аварии. Фото: pixabay.com/ru