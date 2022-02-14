«Московский юрист» лишил молодого петрозаводчанина сбережений

В полицию обратился 23-летний житель Петрозаводска и рассказал, что поговорил по телефону и лишился 45 тысяч рублей. Юношу обобрал ушлый «юрист», сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек искал квалифицированного юриста, оставил свой номер на соответствующем сайте. С ним связался человек, который представился юристом коллегии адвокатов из Москвы. Юноша не предчувствовал обмана.

«Юрист» предложил для начала обсудить сумму гонорара. Он вынудил сообщить данные банковской карты и коды, поступившие в смс-сообщениях. Как только эта информация стала доступна, со счета молодого человека ушли 45 тысяч рублей.

На этом консультация прекратилась, телефон звонившего «юриста» через несколько минут оказался недоступным. // Фото: GustavoWandalen/pixabay.com