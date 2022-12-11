В детских поликлиниках Карелии количество вызовов выросло в три раза

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков выступил с общением к руководителям школ и учителям.

По словам министра, сейчас в Карелии сложный эпидемиологический период по гриппу. Зарегистрированный в регионе свиной грипп H1N1 в версии 2009 года очень опасен и заразен. В группе особого риска – дети и беременные женщины.

«В детских поликлиниках количество вызовов за последние две недели увеличилось почти в 3 раза. В Детской республиканской больнице им И.Н. Григовича госпитализированы три ребёнка в тяжёлом состоянии, один – в реанимации. Заболевание начинается, как вирусное, а потом к нему присоединяется бактериальная инфекция»,

- сообщает Охлопков.

Сейчас идет первая волна: болеют в основном дети. Иммунитет у детей ослаблен после ковида из-за того, что они переносили его в основном в лёгкой форме, и инфицирование происходит стремительно.

Министр просит учителей не гнаться за успеваемостью детей и не ругать их за то, что что-то не получается. Если дети болеют, то не надо им задавать домашние задания. Детям в такой период необходим полный покой. Кроме того, вовремя отправляйте классы и школы на карантин или дистанционное обучение.

"Напоминаю, что если в классе заболело 20 процентов детей, то весь класс должен быть отправлен на дистант. С учётом эпидобстановки, этот порог можно снизить до 10 процентов. А если хотя бы выявлен один случай свиного гриппа или коронавируса, то весь класс закрывается на карантин".

Эти меры, по мнению министра, помогут разорвать цепочку заражений. Ведь дети приносят из школы вирус домой.

По словам министра, первая волна гриппа проходит относительно легко, но ожидаются следующие. Кроме того, вполне вероятно, что придёт и гонконгский штамм гриппа. // Фото: страница М.Охлопкова ВК