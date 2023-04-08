08 апреля 2023, 16:49
Общество

В детских лагерях Петрозаводска этим летом отдохнут 1350 школьников

На летнем отдыхе детей будут в игровой форме убеждать во вреде наркотиков

В детских лагерях Петрозаводска этим летом проведут 50 смен. Отдохнуть смогут почти 1350 школьников, сообщили в мэрии.

Работать будут 17 специализированных лагерей и 18 лагерей дневного пребывания.

Решили усилить профилактическую работу и рассказать о вреде наркотиков. В частности, республиканский наркотический диспансер проведет тематические игры. Цикл мероприятий проведет региональное отделение «Красного Креста». // фото: Imgorthand/ istockphoto.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
детские лагеря