В детских лагерях Петрозаводска этим летом отдохнут 1350 школьников

В детских лагерях Петрозаводска этим летом проведут 50 смен. Отдохнуть смогут почти 1350 школьников, сообщили в мэрии.

Работать будут 17 специализированных лагерей и 18 лагерей дневного пребывания.

Решили усилить профилактическую работу и рассказать о вреде наркотиков. В частности, республиканский наркотический диспансер проведет тематические игры. Цикл мероприятий проведет региональное отделение «Красного Креста». // фото: Imgorthand/ istockphoto.com