Дом жителя Карелии развалился, его сняли с очереди на получение жилья

Жителя Пудожского района сняли с учета и вычеркнули из списка нуждающихся в получении жилья. При этом его дом полностью разрушился, а другого жилья у мужчины нет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

На учет гражданина поставили еще в 2013 году, а в 2019-м его дом признали аварийным. Но в программу расселения ветхого жилья не попал. Расселять его планируют только в 2029 году, хотя строение уже развалилось.

Когда в Карелии увеличили сумму прожиточного минимума, мужчина потерял статус малоимущего. Поэтому его и сняли с учета. Где человеку жить и куда идти – не ответили. Тогда он подал иск в суд.

Пудожский районный суд согласился с его требованиями и обязал районную администрацию предоставить мужчине жилье вне очереди по договору социального найма. // фото: freepik.com