Больше 120 тонн шишек собрали в Карелии на восстановление лесов

Больше 120 тонн шишек сдали в тепличный комплекс «Вилка» организации и жители Карелии. Специалисты уже получили 1,25 тонны семян, сообщили в Минприроды РК.

- Сейчас семена проходят оценку качества на всхожесть, энергию прорастания и другие параметры,

- уточнили в ведомстве.

Семена в апреле высадят в кассеты с грунтом, летом взойдут сеянцы сосны с закрытой корневой системой. Часть семян высеют в открытый грунт, из них вырастут сеянцы с открытой корневой системой.

Лесоматериал отправят лесозаготовительным компаниями, которые должны заниматься лесовосстановлением на своих делянках, а также тем, кто вырубал лес для строительства линий электропередачи и разработки карьеров.

Лесовосстановительные работы в Карелии в этом году планируют провести на 31 тысяч гектаров. // фото: wirestock/ freepik.com