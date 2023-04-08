Создан бильярдный стол для кошек

Бильярд для кошек создали дизайнеры интерьера из США Дональд Кинг и Нико Ли, сообщает сайт 120.su. Разработчики покрыли бильярдный стол приятным для домашних питомцем войлоком: это и игрушка, и когтеточка, и место для кошачьих медитаций.

Войлочные копии бильярдных шаров наполнили кошачьей мятой, благодаря этой траве четвероногие «спортсмены» становятся более ласковыми и игривыми. Кошки, на которых тестировался бильярд, с удовольствием гоняли шары по столу.

Многие владельцы кошек по достоинству оценили игрушку и отметили, что у бильярдного стола есть еще одна полезная функция. Когда кошки устают веселиться, они дремлют на удобной столешнице. // Фото: сайт 120.su.