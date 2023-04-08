Крышу в поликлинике Петрозаводска отремонтировали впервые за 70 лет

Крышу поликлиники №1 в Петрозаводске наконец отремонтировали. Здание на улице Свердлова было построено в 50-х годах минувшего века, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

С тех пор кровлю не ремонтировали, она протекала, да и конструкция уже не выдерживала нагрузки.

- Мы приняли комплексное решение: сделать ремонт всей крыши и части коммуникаций, в том числе заменить проводку. Теперь здание надежно защищено от атмосферных осадков,

- сообщил министр.

Он также напомнил, что в прошлом году отремонтировали крыши зданий в Сегежской, Калевальской, Олонецкой центральных районных больницах, Городской детской поликлинике № 2, на ФАПЕ в селе Ковера. Работы вели с применением новейших решений и материалов.

Также в филиале поликлиники на Лесном проспекте начали ремонт помещений на пятом этаже. Здесь разместят эндоскопическое отделение. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте