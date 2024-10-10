В деревне Бесовец страдают от варварского освоения берега Шуи

Жители деревни Бесовец, проживающие на улице Нижняя, вот уже несколько лет наблюдают за тем, как меняется ландшафт реки Шуя. Улица Нижняя расположена вдоль Шуи. В районе Речного переулка, который идет от улицы Нижняя прямо к реке, находится небольшой остров.

Раньше жильцы близлежащих домов брали воду из Шуи. С недавних пор это стало невозможно, так как протоку реки взяли и завалили. Небольшая по объему труба, которую оставили для прохода воды, естественно, не может заменить прежнюю протоку. В результате протока между островом и берегом деревни теперь напоминает канаву, наполненную коричневой жидкостью.

Граждане жалуются, что варварское освоение берегов Шуи привело к тому, что они лишились источника воды. Надзорные органы демонстративно бездействуют. Подробности читайте здесь.