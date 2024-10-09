Жительница Костомукши вяжет игрушки-талисманы для солдат СВО

Жители карельского города собирают гуманитарную помощь для бойцов. В посылках, отправленных из Костомукши, вложены небольшие мягкие игрушки, связанные с любовью Евгенией Самсоновой.

В начале октября на фронт «поехали» больше тысячи Чебурашек. Для военнослужащих они станут талисманом, защищающим от бед и невзгод.

Брелочки–обереги костомукшанка вяжет бескорыстно, с молитвой и добрыми пожеланиями.

«Это мой вклад, так как по-другому у меня нет возможности помочь», — рассказывает Евгения Самсонова.

В зоне СВО многие бойцы носят игрушки на бронежилетах.

«Это что-то родное», — говорят бойцы.

Жители Костомукши помогают укрепить силу духа участникам СВО. Такие игрушки, отправленные вместе с гуманитарным грузом, позволяют, пусть на короткое время, вернуться в мир, где нет тревог и забот.