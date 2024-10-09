09 октября 2024, 20:41
Еще два гаража в ближайшее время снесут в Петрозаводске
Администрация карельской столицы сообщила о скором демонтаже незаконно установленных объектов
Самовольно установленные на муниципальной земле стационарные объекты уберут. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе мэрии.
Земельные участки планируют освободить до окончания октября и уведомляют об этом владельцев двух гаражей.
Один расположен около дома № 26 по Питкярантской улице. Его демонтируют в период 14 - 18 октября. Установленный рядом с домом № 26 по улице Маршала Мерецкова гараж снесут 21 по 25 октября. // фото: администрация Петрозаводска