Директора «наливаек» в Петрозаводске наказали за ночную продажу пива

Петрозаводский городской суд подтвердил решения мирового судьи о наложении штрафа за продажу пива в ночное время. Так наказали директора компании за розничную реализацию пива в ночное время на двух объектах, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Он должен в общей сложности заплатить 140 тысяч рублей за то, что реализовывал ночью спиртосодержащую продукцию с ноября по декабрь прошлого года.

Руководитель торговых точек не согласился с решением судьи и утверждал в своих жалобах, что эти объекты относятся к категории общественного питания – закусочным. Так что запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время, по его мнению, не должен распространяться на них.

Тем не менее, в ходе судебного разбирательства установили, что оборудование помещений этих объектов не соответствует минимальным требованиям для предприятий общественного питания, а свидетельствует об их функционировании как точек розничной торговли именно алкогольной продукцией.

По итогам апелляции постановления мирового судьи остались неизменными, а жалобы директора не были удовлетворены. // фото: pixabay.com