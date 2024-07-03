В четверг в Карелии станет прохладнее

В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +21, +23, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью по восточным и северным районам пройдет кратковременный дождь, на северо-востоке местами сильный, днем в отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный, днем на юге юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +14, днем +22;

В Кондопоге ночью +15, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +15, днем +23;

В Олонце ночью +14, днем +24;

В Пудоже ночью +14, днем +23;

В Сегеже ночью +14, днем +23;

В Сортавале ночью +13, днем +20;

В Суоярви ночью +14, днем +21.

Напомним, в пятницу в республике ожидаются сильные дожди, грозы, град и сильный ветер. // фото «Петрозаводск говорит»