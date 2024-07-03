Шторм надвигается на Карелию

Синоптики гидрометцентра выпустили штормовое предупреждение. Под конец рабочей недели в Карелии будет грохотать, ветер наберет штормовую силу при грозах, вдобавок обрушится град.

Сильные дожди, по прогнозу, придут днем 5 июля. Осадки будут идти местами. Может выпасть до 50 мм или более осадков. Также ожидаются грозы, град, при грозах местами усиление ветра порывами до 25-27 метров в секунду.

На днях погодны апокалипсис обрушился на Петербург, погибли люди. // фото freepik.com/ jplenio1