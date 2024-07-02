Упавшее из-за урагана дерево убило мать троих детей в Петербурге

Разгулявшаяся в Петербурге 1 июля стихия унесла жизнь 36-летней женщины. На нее упало дерево, сообщили в МЧС России. Также пострадали еще одна женщина и ребенок, они в реанимации.

Смертельный инцидент случился около домов №№3 и 4 на проспекте Гагарина. Дерево упало прохожей прямо на голову. У погибшей остались муж и трое детей. Ее семье оказывают психологическую помощь.

- Принято решение, что будет оказана вся необходимая помощь семье, в том числе похороны погибшей и дальнейшее сопровождение,

- рассказали в районной администрации.

Во время урагана в городе повреждены 10 легковых автомобилей, рухнул строительный кран, сорвало кровли с домов и строительные леса, повалило десятки деревьев. // фото: МЧС России