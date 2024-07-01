Сильный ветер повалил кран на стройке в Петербурге

Непогода накрыла Северную столицу 1 июля. Аномальная жара резко сменилась сильным ветром, грозой с молниями и дождем.

Ветер проверял на прочность деревья, срывал фрагменты с крыш. На Невском проспекте упали строительные леса.

В «Пулково» временно перестали принимать самолеты.

На стройке в Невском районе под порывами ветра не устоял кран, сообщает «Фонтанка». Видео падения появились в соцсети. // видео/ фото стоп-кадр VK-паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»