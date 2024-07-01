Свалку в Петрозаводске убрали после обращения прокуратуры в суд

Петрозаводчане пожаловались на свалку в районе пересечения улиц Сулажгорские высоты и Пограничная.

Карельская природоохранная прокуратура провела проверку, а затем и обратилась в суд. Уполномоченные лица не принимали меры, чтобы ликвидировать несанкционированную свалку.

Прокурор обратился в суд с заявлениями о возложении на уполномоченных лиц обязанности устранить нарушения. В ведомстве сообщили, что несанкционированная свалка ликвидирована.