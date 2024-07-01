Сотрудник почты похитил более 280 тысяч у пенсионеров в Карелии

Уголовное дело о присвоении денег, предназначенных для выплаты пенсий, расследовали в Олонецком районе. Местный житель предстанет перед судом.

С 2022 по 2023 год должностное лицо отделения почтовой связи в селе Видлица похищал пенсии и другие пособия. Свои преступления он скрывал - вносил в отчет недостоверные сведения о производимых выплатах. Недостача превысила 280 000 рублей, сообщил в Следкоме Карелии. Ее выявил сотрудник безопасности в ходе проверки и сообщил в полицию.

Фигурант уголовного дела вину не признал. Следователи собрали материалы и отправили дело в суд.

Ранее в Кондопоге начальница отделения почтовой связи похитила у пенсионера около 40 тысяч. // фото «Петрозаводск говорит»