Начальницу почтового отделения будут судить за присвоение пенсии

В Кондопоге будут судить начальницу отделения почтовой связи. Ее обвинили в присвоении чужой пенсии.

По версии следователей, в мае женщина похитила около 40 тысяч рублей, предназначенные для выплат пенсий. Чтобы скрыть преступление, она изготовила поручение на доставку пенсии местному жителю. Пострадавший не получил свою пенсию и обратился на почту, но там сказали, что все причитающиеся ему выплаты он получил. После этого мужчина обратился в полицию.

Начальница почтового отделения вину признала, раскаялась и возместила ущерб. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. // фото стоп-кадр видео пресс-службы СУ СК по РК