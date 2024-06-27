Служебная овчарка привела полицейских к похитителю шоколада

Из магазина в центре Петрозаводска пропал шоколад. Сотрудники недосчитались более 15 сладких плиток, ущерб превысил 4000 рублей.

Прибывшие полицейские изъяли записи с камеры наблюдения и вычислили подозреваемого. Служебная собака взяла след.

Немецкая овчарка прошла несколько сотен метров вдоль улицы и привела кинолога к компании молодых людей, среди них оказался любитель шоколада.

25-летний подозреваемый сознался в краже сладостей, заодно он признался в другой. Молодой человек ранее вынес из магазина продукты на 3900 рублей. По двум фактам краж возбудили уголовные дела. // фото freepik.com