Заповедный остров в Ладожских шхерах загорелся из-за брошенного окурка

На острове в Ладожских шхерах 29 июня вспыхнул пожар. Лес загорелся из-за окурка, который кто-то не потушил и бросил, сообщили в паблике Общества добровольных лесных пожарных.

- Сначала было непонятно, за что хвататься, хотелось залить все: и на кромке, и в середине, и каждое дерево, у которого подгорели корни,

- рассказала одна из волонтеров.

Общественники отметили, что пожар был небольшим, его потушили оперативно. Однако было обидно, что столько сил и средств потрачено из-за одного брошенного окурка. // фото: unsplash.com