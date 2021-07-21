В четверг в Карелии местами будет дождливо

В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, сообщили в региональном Гидрометцентре. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +17, +19. Атмосферное давление будет слабо падать.

22 июля в Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +15, +20.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +7, днем +16;

В Кондопоге ночью +11, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +18;

В Пудоже ночью +8, днем +19;

В Сегеже ночью +8, днем +17;

В Сортавале ночью +11, днем +20;

В Суоярви ночью +10, днем +17. (фото vesti-lipetsk.ru)