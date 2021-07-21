В Карелии сегодня прогнозируется плюс 20 градусов

В Петрозаводске сегодня, по данным регионального Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +17, +19.

В Карелии облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +15, +20.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем +16;

В Кондопоге днем +20;

В Медвежьегорске днем +19;

В Олонце днем +21;

В Пудоже днем +20;

В Сегеже днем +18;

В Сортавале днем +21;

В Суоярви днем +19. (фото «Петрозаводск говорит»)