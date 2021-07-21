21 июля 2021, 07:00
В Карелии сегодня прогнозируется плюс 20 градусов
21 июля в республике облачно, но с прояснениями
В Петрозаводске сегодня, по данным регионального Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +17, +19.
В Карелии облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +15, +20.
По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем +16;
В Кондопоге днем +20;
В Медвежьегорске днем +19;
В Олонце днем +21;
В Пудоже днем +20;
В Сегеже днем +18;
В Сортавале днем +21;
В Суоярви днем +19. (фото «Петрозаводск говорит»)