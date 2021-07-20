Ночью по Карелии обещают кратковременные дожди
В среду в Петрозаводске станет еще прохладнее. По данным регионального Гидрометцентра, 21 июля в городе облачно с прояснениями. Ночью небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +17, +19. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии также облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +15, +20.
По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью +8, днем +16;
В Кондопоге ночью +11, днем +20;
В Медвежьегорске ночью +10, днем +19;
В Олонце ночью +7, днем +21;
В Пудоже ночью +7, днем +20;
В Сегеже ночью +9, днем +18;
В Сортавале ночью +11, днем +21;
В Суоярви ночью +9, днем +19.
ранее стало известно о том, что в республике в ближайшие дни потеплеет до плюс 30 градусов. (фото «Петрозаводск говорит»)