Петрозаводчанам обещают резкое потепление в ближайшие дни

В столице Карелии после небольшой передышки от жары снова начнет резко теплеть. Об этом горожан предупреждает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Пока же с 21 июля будет еще холоднее, это связано с приходом холодного воздуха с севера. Днем температура будет +18 градусов, по ночам до +7, +9 градусов. Существенных осадков не ожидается. Но уже с 25 июля температура начнет повышаться в столице и южной части республики.

По предварительным прогнозам, 24 числа ожидается около +20, а 25 июля потеплеет до +25. При этом 26 числа не исключено повышение до плюс 29 градусов. В перспективе ожидается потепление до +25, +30 градусов. С осадками будет не густо. Как долго продлится жара – прогноз дать пока сложно. (фото «Петрозаводск говорит»)