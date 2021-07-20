20 июля 2021, 07:00
Сегодня в Карелии свежо
В Гидрометцентре рассказали о погоде 20 июля в республике
Сегодня, 20 июля, в Петрозаводске, по прогнозу регионального Гидрометцентра, переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +20, +22.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +17, +22, на севере +12, +17.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +16;
В Кондопоге днем +22;
В Медвежьегорске днем +20;
В Олонце днем +22;
В Пудоже днем +23;
В Сегеже днем +18;
В Сортавале днем +23;
В Суоярви днем +20. (фото «Петрозаводск говорит»)