Жителям Карелии обещают во вторник кратковременный дождь

Во вторник в Петрозаводске, по прогнозу регионального Гидрометцентра, переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +20, +22. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, местами до +6, днем +17, +22, на севере +12, +17.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +6, днем +16;

В Кондопоге ночью +11, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +20;

В Олонце ночью +9, днем +22;

В Пудоже ночью +10, днем +23;

В Сегеже ночью +7, днем +18;

В Сортавале ночью +10, днем +23;

В Суоярви ночью +8, днем +20. (фото «Петрозаводск говорит»)